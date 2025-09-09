В Одинцове неизвестные рассыпали перец на тротуаре в ЖК для борьбы с собачниками

В ЖК «Сколковский» в Одинцове неизвестные рассыпали красный перец на тротуары рядом с клумбами, чтобы бороться с собачниками. Об этом 360.ru рассказала местная жительница.

По ее словам, между собачниками и жильцами первых этажей начался конфликт. Хозяева квартир почувствовали неприятные запахи и решили, что это испражнения собак, с которыми гуляют по тротуару.

«По краю тротуара были посажены цветы-бархатцы. Видимо, в защиту цветов от меток собак и был рассыпан красный перец», — заявили собеседница 360.ru.

Она отметила, что вместе с другими неравнодушными жильцами составила обращение на горячую линию главы ОГО МО. После этого сотрудники управляющей компании убрали перец с территории двора и промыли тротуар водой.

Еще одна местная жительница рассказала, что почувствовала себя плохо из-за рассыпанного перца.

«Вчера вышла из дома и полдня чихала. Сейчас ощущение перца в носу остаточное», — заявила она.

Ранее в Ачинске догхантеры устроили массовую травлю собак. В результате ЧП погибло несколько животных.