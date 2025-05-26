Судороги, пена и смерть. Жители Ачинска в шоке от сорвавшихся с цепи догхантеров

В четвертом микрорайоне Ачинска друг за другом погибли несколько собак. Четвероногие находили отравленную еду на улице, а после трапезы начинали биться в конвульсиях. Жители города забили тревогу и обвинили в случившемся догхантеров. Подробнее — в материале 360.ru .

Первая жертва

Одна из местных жительниц рассказала 360.ru, что впервые о массовом отравлении собак стало известно в минувшую пятницу.

«Приходит видео, как собака бьется в конвульсиях, как она катается по траве. Я сразу же пошла искать собаку. <…> Времени особо не было, когда я нашла собаку, она уже была мертвая», — рассказала она.

По словам очевидицы, никаких следов насильственной смерти или болезни на трупе животного не нашли. Это указывает на то, что собаку отравили. Кроме того, животное скончалось в неестественной позе, словно перед смертью его мучили судороги, а из пасти лилась пена.

Животных травили и в других местах

Труп пса после этого отвезли в ветклинику. Однако на следующий день ситуация повторилась.

«На следующий день, в субботу, также пришло сообщение в общий чат, что <…> собака бьется в конвульсиях. Рядом с ней ее сородичи бегают, обнюхивают ее», — продолжила собеседница 360.ru.

Женщина быстро собралась и поехала на помощь четвероногой. Однако когда она приехала, собака уже умерла. По словам местных жителей, животное отравилось у соседнего дома, смогло добежать до следующего здания, но там у него начались судороги.

В итоге очевидица и еще один активист обратились в полицию. По словам женщины, местные волонтеры рассказали ей, что находили трупы собак и кошек и в других районах города.

Отравленные чебуреки

В воскресенье вечером активистке прислали еще одно сообщение. В нем было фото умирающей собаки. Животное отравилось примерно в 100 метрах от места, где скончались предыдущие.

Женщина снова бросилась на помощь. Ей и другим неравнодушным удалось найти несчастную. Собаку сразу отвезли в ветеринарную клинику. Врачи ввели ей лекарство и промыли пасть. По предварительным данным, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Еще одна очевидица рассказала 360.ru, что видела, как одна из домашних собак нашла чебурек на улице. Когда животное его съело, то стало скулить и трястись. Недалеко от того места погибла другая собака. Перед смертью она 10 минут билась в конвульсиях.

Теперь многим собачникам страшно гулять, потому что питомцы могут наткнуться на отраву.