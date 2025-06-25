В общевойсковом командном училище в Москве произошел пожар

Стрелковый тир загорелся в общевойсковом командном училище в столичном районе Люблино. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
Сейчас идет эвакуация. О пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, пока также неизвестно.
UPD. Спустя полчаса пожар потушили. Горели покрышки на площади около 25 квадратных метров.
Ранее в Анапе сгорел павильон парка аттракционов «Джунгли». Пламя охватило покрышки, лежащие на открытом воздухе, и распространилось на площади в 650 квадратных метров. Тушили огонь 50 спасателей и 17 единиц техники. При возгорании никто не пострадал, причина пожара не сообщается.
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