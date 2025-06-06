Парк аттракционов «Джунгли» загорелся в Анапе

Крупный пожар охватил парк аттракционов «Джунгли» в Анапе. Как сообщил RT, огонь полностью уничтожил один из павильонов. О причинах возникновения пламени пока ничего не известно.

В пресс-службе краевого главка МЧС уточнили, что пожар произошел на Пионерском проспекте. Пламя охватило лежавшие на открытой территории автомобильные покрышки и распространилось на площади в 650 квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали открытое горение. На месте работали порядка 50 человек и 17 единиц техники.

В ночь на пятницу, 6 июня, крупный пожар охватил промышленное предприятие Мичуринска. Как сообщил исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, причиной возникновения огня стали упавшие обломки сбитого беспилотника.

Глава региона добавил, что в результате ночного налета пострадали три человека, двое из которых попали в больницу. Возникший на предприятии пожар прибывшие на место спасатели оперативно потушили.