По факту гибели двух рабочих на востоке Москвы возбудили уголовное дело

По факту гибели двух рабочих при обрушении школы на востоке Москвы возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

В результате обрушения конструкций между кровлей и четвертым этажом погибли двое рабочих субподрядной коммерческой организации, 19-ти и 29-ти лет. Мужчин достали из-под завалов. На месте обрушения находились четыре человека.

Уголовное дело завели по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Здание школы на улице Знаменской находится на реконструкции. Для поисковых работ перекрытия укрепили гидравлическим домкратом. Обрушившиеся конструкции убирают с помощью техники.