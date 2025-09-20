Школа в Москве могла обрушиться из-за нарушения технологии проведения стройработ
Возможной причиной обрушения школы на востоке Москвы назвали нарушение технологии проведения строительных работ. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщил ТАСС.
Источник агентства добавил, что будут рассматриваться все возможные версии случившегося.
Бетонные перекрытия здания школы рухнули во время строительных работ. В результате ЧП погибли два человека. По словам очевидцев, всего рядом с упавшей конструкцией находились четыре рабочих. Один из них выбрался из-под завалов, второй пропал.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на стройке.
Спасатели установили на территории школы манипулятор, представители подрядчика разбирают конструкции с помощью техники.
По данным прокуратуры, ЧП произошло во время реконструкции здания на улице Знаменская. Рухнули конструкции между четвертым этажом и кровлей. В результате пробило пол до подвала. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре.