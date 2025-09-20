Школа в Москве могла обрушиться из-за нарушения технологии проведения стройработ

Возможной причиной обрушения школы на востоке Москвы назвали нарушение технологии проведения строительных работ. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщил ТАСС .

Источник агентства добавил, что будут рассматриваться все возможные версии случившегося.

Бетонные перекрытия здания школы рухнули во время строительных работ. В результате ЧП погибли два человека. По словам очевидцев, всего рядом с упавшей конструкцией находились четыре рабочих. Один из них выбрался из-под завалов, второй пропал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на стройке.

Спасатели установили на территории школы манипулятор, представители подрядчика разбирают конструкции с помощью техники.

По данным прокуратуры, ЧП произошло во время реконструкции здания на улице Знаменская. Рухнули конструкции между четвертым этажом и кровлей. В результате пробило пол до подвала. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре.