Ивановец выбросил с балкона двухлетнюю племянницу из-за плача

Суд заключил под стражу 18-летнего жителя Ивановской области, выбросившего с балкона третьего этажа двухлетнюю племянницу. Подробности сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в «Максе» .

ЧП произошло в городе Родники. Парня обвиняют в покушении на убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Следствие установило, что 27 мая парня оставили присматривать за двухлетней племянницей. Из-за того, что девочка постоянно плакала, юноша сбросил ее с балкона третьего этажа.

Девочке вовремя оказали медицинскую помощь, она осталась жива. Суд, из опасения что фигурант может скрыться от следствия, вынес решение заключить его под стражу. Мера пресечения выбрана на два месяца.

В Тульской области после разбойного нападения скончались женщина и ребенок. Злоумышленник избил находившихся в доме женщин и детей деревянным бруском, похитил ювелирные украшения и скрылся. Хозяйка дома умерла на месте, одна из девочек скончалась в медучреждении.