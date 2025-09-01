В Новосибирске ученый жонглировал ежиком перед школой и ударил полицейскую

Житель новосибирского Академгородка пришел на линейку к школьникам, чтобы пожонглировать мячами и ежом. Однако взрослые не оценили такого перформанса, приняв мужчину за эксгибициониста, и вызвали полицию. Об этом рассказали 360.ru очевидцы происшествия.

«Автомобиль очень резко затормозил — настолько резко, что у него задымилась правая передняя шина, на видео это видно. Из автомобиля выскочили полицейские и стали крутить мужчину», — сообщил один из них.

По его словам, неизвестный подбрасывал ежа нарочито грубо, и один из очевидцев усомнился, что животное выживет после такой акции.

Позднее выяснилось, что мужчина — научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН, а на линейку пришел, чтобы развлечь детей.

Полиция сообщила, что мужчина во время выступления снял штаны. К нему подошла участковая и потребовала прекратить, но он в ответ ударил ее в грудь. За это против него возбудили уголовное дело и обвинили в применении насилия против представителя власти.

