В Новосибирске из-за прорыва теплосети фонтан воды залил улицу Объединения

В Новосибирске на улице Объединения произошел прорыв теплосети, в результате которого на поверхность стал бить огромный фонтан воды. Об этом 360.ru сообщили очевидцы случившегося.

В пресс-службе АО «СГК-Новосибирск» уточнили, что выход холодной воды произошел в контуре гидравлических испытаний: выявлен дефект вблизи дома № 39 по улице Объединения.

«Участок оперативно отключили, готовимся к ремонту. По состоянию на 12 часов местного времени проезжая часть и тротуар были почищены», — рассказала 360.ru пресс-секретарь учреждения Наталия Барсукова.

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