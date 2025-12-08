На Сахалине из-за землетрясения прорвало трубу отопления в больнице

Прорыв отопительной трубы произошел в здании Северо-Курильской центральной районной больницы из-за землетрясения. Об этом 360.ru рассказали очевидцы.

«Было пару сильных толчков этой ночью. Посыпалась побелка в подъездах, и появились новые трещины. В городской больнице прорвало трубу на втором этаже», — сообщил местный житель Леонид.

По его словам, толчки ощущались довольно хорошо.

«Весь город сразу же подскочил от толчков. Больше страшно за детей, мы уже привыкли немного», — отметил он.

Леонид добавил, что был в пострадавшей больнице.