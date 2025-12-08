На Сахалине из-за землетрясения прорвало трубу отопления в больнице
Прорыв отопительной трубы произошел в здании Северо-Курильской центральной районной больницы из-за землетрясения. Об этом 360.ru рассказали очевидцы.
«Было пару сильных толчков этой ночью. Посыпалась побелка в подъездах, и появились новые трещины. В городской больнице прорвало трубу на втором этаже», — сообщил местный житель Леонид.
По его словам, толчки ощущались довольно хорошо.
«Весь город сразу же подскочил от толчков. Больше страшно за детей, мы уже привыкли немного», — отметил он.
Леонид добавил, что был в пострадавшей больнице.
Еще один житель Александр также подтвердил информацию о землетрясении.
«Проснулись, были толчки. мы привыкли к ним. Трясти перестало, заснули обратно», — сказал он.
На место ЧП в городской больнице выехал прокурор, сообщила пресс-служба ведомства Сахалинской области. Последствия устранения повреждений в медучреждении находятся на контроле прокурора.
Ранее землетрясение также повредило здание больницы в Северо-Курильске, это произошло в начале августа 2025 года.