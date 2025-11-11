«Я верю, что она жива». В Новой Москве завели дело на мужчину, похитившего и убившего собаку

В Новой Москве завели дело на мужчину, похитившего и убившего собаку

В Новой Москве возбудили уголовное дело против 67-летнего мужчины, которого подозревают в похищении и убийстве собаки породы бордер-колли по кличке Сима. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Признал вину и рассказал, как убил собаку

Как пояснили в ведомстве, 67-летний мужчина, находясь у гаражей на улице Флотской, украл собаку, посадил ее в свою машину и скрылся.

«После совершенной кражи злоумышленник вывез собаку в безлюдное место и, взяв из автомобиля нож и молоток, убил животное», — отметили в ведомстве.

Щербинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Правоохранители подчеркнули, что мужчина признал вину в краже и сообщил, что убил собаку, а расследование находится на особом контроле.

«Мы нашли машину — коврики были мокрые»

Хозяйка Симы рассказала, что ее муж отправился с собакой в гараж, где та часто гуляла рядом.

«Он пошел с ней в гараж, она всегда рядом. В какой-то момент заметил, что Симы нет. Начал искать, а потом на камерах увидел, как мужчина увозит ее на машине», — сказала она.

По словам женщины, в поисках питомца участвовали волонтеры. Они распространили записи с камер в чатах, помогли определить автомобиль и нашли адрес, где, предположительно, проживал подозреваемый.

«Мы поехали туда сами. Когда нашли машину, коврики были мокрые — видно, что их только что вымыли к приезду», — добавила она.

Собака может быть жива?

Женщина утверждает, что в машине нашли шерсть собаки, которую показали участковому, и надеется, что результаты экспертизы помогут установить правду.

«То, что Сима погибла, пока только с его слов. Я верю, что она жива, где-то спрятана. Мы ищем», — сказала хозяйка.

Следственные органы продолжают проверку обстоятельств произошедшего.

Владелица собаки заявила, что питомца похитил ранее проходивший по уголовному делу за кражу домашних животных россиянин корейского происхождения.