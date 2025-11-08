Серийный живодер вернулся к похищению собак в Подмосковье спустя шесть лет
Жительница Щербинки рассказала о похищении собаки серийным живодером
Сопровождавшую хозяина бордер-колли по кличке Сима похитил ранее проходивший по уголовному делу за кражу домашних животных россиянин корейского происхождения. Об этом 360.ru рассказали владелица похищенной собаки Ольга и участник поиска Дмитрий.
Они пояснили, что Сима находилась в гаражном кооперативе в Щербинке вместе с хозяевами, куда приехал живодер. Любопытная собака подошла к его машине и после этого пропала.
В распоряжении 360.ru оказалось видео с камеры наблюдения. На них видно, что черно-белая колли трусила вдоль гаражей, а потом подбежала к стоящей машине. После этого транспортное средство начало движение, а собака пропала.
Ольга не исключила, что живодер что-то вколол животному и закинул его на заднее сиденье. Она пояснила, что при помощи волонтеров вычислила место жительства похитителя и приехала к его дому в Домодедове.
«Мы сейчас у них возле подъезда ждем полицию. Машину они уже намыли, чтобы следов не осталось», — заявила собеседница 360.ru.
Ольга отметила, что ей удалось пообщаться с подозреваемым в похищении собаки и его родными. Своей вины они не признали, заявив, что просто катались в Щербинке и действительно видели черно-белую собаку, но сами ее не брали.
В ходе осмотра машины похитителей женщина заметила шерсть, похожую на собачью — Сима сейчас переживает линьку.
В апреле 2019 года похищавшую собак на мясо корейскую семью поймал житель Ступина. За шесть дней он нашел машину подозреваемых и вызвал на место сотрудников полиции. В ходе осмотра транспортного средства правоохранители нашли более 20 ошейников, ножи и веревки.
По словам Ольги, ее собаку похитил тот же самый человек. Она пояснила, что он сам в этом признался и заявил, что тогда его подставили, а ошейники подкинули.
«Суд тогда их оправдал, и они выплатили пострадавшим по 500 тысяч. Я ни копейки у них не возьму, сразу сказала: „Сядете по полной, если собаку живой не увижу“», — подытожила женщина.