Серийный живодер вернулся к похищению собак в Подмосковье спустя шесть лет

Сопровождавшую хозяина бордер-колли по кличке Сима похитил ранее проходивший по уголовному делу за кражу домашних животных россиянин корейского происхождения. Об этом 360.ru рассказали владелица похищенной собаки Ольга и участник поиска Дмитрий.

Они пояснили, что Сима находилась в гаражном кооперативе в Щербинке вместе с хозяевами, куда приехал живодер. Любопытная собака подошла к его машине и после этого пропала.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с камеры наблюдения. На них видно, что черно-белая колли трусила вдоль гаражей, а потом подбежала к стоящей машине. После этого транспортное средство начало движение, а собака пропала.

Ольга не исключила, что живодер что-то вколол животному и закинул его на заднее сиденье. Она пояснила, что при помощи волонтеров вычислила место жительства похитителя и приехала к его дому в Домодедове.

«Мы сейчас у них возле подъезда ждем полицию. Машину они уже намыли, чтобы следов не осталось», — заявила собеседница 360.ru.