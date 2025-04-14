В Новой Москве нашли фрагмент ракеты

Деталь ракеты нашли на поле в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Источники журналистов заявили, что фрагмент лежал рядом с деревней Кривошеино. Его нашел сотрудник научного центра, который занимается сельским хозяйством. После ЧП территорию оцепили.

Сегодня утром в Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 52 украинских беспилотника. Больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью — 33 аппарата. Также 10 дронов ликвидировали под Орлом, по три сбили над Курском и Тулой.

В марте во дворе многоэтажного дома в Пушкино нашли украинский дрон. Беспилотник упал недалеко от дома на Московском проспекте. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Также похожее происшествие случилось в конце февраля. В Тверской области осколок дрона влетел в квартиру на шестом этаже в жилом доме. В результате ЧП никто не пострадал. Жителей временно разместили в одном из образовательных учреждений.