Средства ПВО сбили 52 дрона ВСУ над Россией за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 52 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили в Брянской области — 33 аппарата. Под Орлом ликвидировали 10 БПЛА, под Курском и Тулой — по три беспилотника.

«Два БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области», — добавили в Минобороны.

За минувшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сбила 317 дронов ВСУ над Донецком, Горловкой и Макеевкой. В числе уничтоженных БПЛА — FPV-дрон с самодельным взрывным устройством на борту, который должен был атаковать молокозавод, и ударный беспилотник Darts, нацеленный на жилые кварталы.