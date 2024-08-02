Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до семи

Спасатели извлекли еще одного погибшего из-под развалин дома в Нижнем Тагиле

Фото: РИА «Новости»

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, обрушившегося накануне, тело еще одного мужчины без признаков жизни. Таким образом, число жертв возросло до семи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным службы, 15 человек удалось вытащить из-под обломков живыми.

В общей сложности, по данным регионального Минздрава, пострадал 21 человек, из них 10 детей.

Обрушение двух подъездов жилого дома произошло 1 июля из-за взрыва газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Перед произошедшим, как сообщалось, местные жители видели в соседнем доме двоих мужчин, одетых в форму газовиков, хотя никаких проверок на этот день не планировалось.

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