В Нижнем Новгороде загорелась клиника

Пожар произошел в частной клинике в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел пожар в частной клинике. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России .

«На улице Большая Покровская горит кровля здания на 400 квадратах», — сообщили в министерстве.

В результате никто не пострадал, из здания эвакуировали 100 человек. К тушению огня привлекли 68 специалистов и 23 единицы техники.

«Точно не скажу, сколько пожарных и машин, но количество приличное. Тушат очень долго и усердно», — сообщил 360.ru очевидец.