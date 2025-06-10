В Нижнем Новгороде загорелась клиника

В Нижнем Новгороде произошел пожар в частной клинике. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«На улице Большая Покровская горит кровля здания на 400 квадратах», — сообщили в министерстве.
В результате никто не пострадал, из здания эвакуировали 100 человек. К тушению огня привлекли 68 специалистов и 23 единицы техники.
«Точно не скажу, сколько пожарных и машин, но количество приличное. Тушат очень долго и усердно», — сообщил 360.ru очевидец.
Утром 10 июня задымление произошло в госпитале МВД в Москве. Причиной стало короткое замыкание. Из здания эвакуировали 400 человек. ЧП случилось в Щукине на улице Народного Ополчения. В результате никто не пострадал, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«6000 женщин, потерявших супругов». Украинки не могут похоронить мужей из-за Зеленского
Около 40% украинцев готовы к уступкам территорий
Дезертир ВСУ напал на прохожих с ножом в Амстердаме, чтобы попасть в европейскую тюрьму
Житель Брянской области разослал 150 интимных фото в попытке познакомиться и попал под суд
Половина детей мигрантов в РФ не ходит в школу
Состояние коммунальной техники проверили в двух округах Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте