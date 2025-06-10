В Нижнем Новгороде загорелась клиника

Пожар произошел в частной клинике в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел пожар в частной клинике. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«На улице Большая Покровская горит кровля здания на 400 квадратах», — сообщили в министерстве.

В результате никто не пострадал, из здания эвакуировали 100 человек. К тушению огня привлекли 68 специалистов и 23 единицы техники.

«Точно не скажу, сколько пожарных и машин, но количество приличное. Тушат очень долго и усердно», — сообщил 360.ru очевидец.

Утром 10 июня задымление произошло в госпитале МВД в Москве. Причиной стало короткое замыкание. Из здания эвакуировали 400 человек. ЧП случилось в Щукине на улице Народного Ополчения. В результате никто не пострадал, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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