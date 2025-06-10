Из госпиталя МВД в Москве эвакуировали 400 человек

Источник 360.ru: госпиталь МВД в Москве эвакуировали из-за задымления

Задымление произошло в госпитале МВД на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru. По его информации, из здания эвакуировали 400 человек.

ЧП случилось на улице Народного Ополчения, в доме № 35 в районе Щукино.

«Задымление в закрытом помещении. Полуподвальное помещение для хранения аккумуляторов», — заявил источник.

На место выехали экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало, подробности случившегося уточняются.

Накануне на Гжатской улице загорелся многоквартирный дом. Спасатели МЧС вытащили из огня ребенка, его передали медикам. Площадь пожара составила 45 «квадратов».

Спасатели ликвидировали возгорание, никто не пострадал. В тушении огня задействовали 33 специалиста и 10 единиц техники.