В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении кровли заброшенного здания

В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении крыши нежилого здания. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, 6 марта несовершеннолетние зашли в заброшенное здание на Станционной улице, где рухнула кровля. Один из подростков получил серьезные травмы и скончался на месте.

«Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства регионального следственного управления», — уточнили в СК.

На место происшествия выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов. Надзорное ведомство начало начала проверку.

«Вытаскивали из-под завалов детей 13–14 лет», — рассказал 360.ru очевидец.

Пострадавшего подростка увезли в больницу.