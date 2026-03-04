Из-за обрушения крыши завода в Тульской области погиб рабочий

Кровля цеха обрушилась на предприятии по производству металлоконструкций в Узловском районе Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В результате ЧП один человек погиб, один рабочий получил травмы. По факту обрушения возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

Криминалисты и следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Узловская межрайонная прокуратура взяла уголовное дело на контроль.

По ее данным, ЧП произошло из-за накопившегося на крыше снега.

«С целью устранения выявленных нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее часть фасада обрушилась вместе с наледью на Сиреневом бульваре в районе Северного Измайлово в Москве. Лед вместе с кусками облицовки упал на припаркованные около здания машины. Всего повреждения получили четыре автомобиля, обошлось без пострадавших.