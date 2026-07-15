Обессиленный, но живой: на Сахалине спасли блуждавшего 9 дней по лесу пенсионера

На Сахалине спасатели нашли пенсионера, который 9 дней блуждал в лесу

На Сахалине спасатели нашли пенсионера, который девять дней блуждал по лесу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Мужчина ушел на рыбалку 6 июля в районе села Пильво и не вернулся. Все это время он пытался выбраться, прорубая себе путь через лес. Спасатели вместе с полицией, рыбоохраной и родственниками проанализировали уже обследованные участки и разделились на группы.

На девятый день поисков мужчину обнаружили соседи, которые присоединились к поискам как добровольцы. Они нашли его на левом берегу реки Пилевки, в километре от оставленной машины.

«Спасатели МЧС России эвакуировали пострадавшего по труднопроходимой местности и передали бригаде скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе в столичном регионе спасли пенсионера, который заблудился в лесу во время сбора грибов.