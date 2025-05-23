Мертвую корову выбросили недалеко от СНТ в Свердловской области

Местные жители заметили тело коровы неподалеку от дачных участков в СНТ «Вишенка» в Березовском в Свердловской области. Об этом сообщило издание E1.ru .

Очевидцы рассказали, что мертвое животное не убирают больше недели и зловонный запах уже стали чувствовать на крайних участках дачного поселка.

Кроме того, тело коровы разлагается на территории водоохранной зоны, поэтому многие местные жители обеспокоены тем, что это может повлиять на качество воды в СНТ. Люди обратились с жалобами на ситуацию в разнообразные инстанции, но тушу пока не убирают.

Лишь один раз на место приезжали ветеринары, которые взяли у животного анализы. Позже представители местной администрации сообщили, что в мертвую корову вывезут в ближайшее время.

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