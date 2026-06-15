Спасатели остановили разбор завалов в пострадавшем от пожара доме Самары

Угроза обрушения стала причиной приостановки работы спасателей в пострадавшем от пожара доме в Самаре. С таким заявлением на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации выступил глава города Иван Носков .

Он подчеркнул, что пострадавшую пятиэтажку взяли под охрану сотрудники полиции на время проведения следственных действий.

«На данный момент невозможно исключить угрозу обрушения внутри пострадавшего подъезда, поэтому, хотя спецтехника для разбора завалов выделена, ее работа приостановлена до особого разрешения», — заявил Носков.

Мэр Самары добавил, что при пожаре пострадали 48 жителей двух подъездов, включая троих детей. Все они провели ночь у родственников или за городом.

Для их размещения уже подготовили благоустроенные квартиры из маневренного фонда города.

Пожар охватил пятиэтажный дом на улице XXII Партсъезда в Самаре в минувшее воскресенье, 14 июня. В пресс-службе областного главка МЧС заявили, что предварительной причиной возникновения огня стал взрыв бытового газа.

В ведомстве уточнили, что пламя распространилось на площади в 300 квадратных метров и охватило квартиры со второго по четвертый этаж. Медицинская помощь понадобилась трем взрослым и двум детям.

В региональном главке СК добавили, что при пожаре погибли два человека. Криминалисты завели уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.