В Набережных Челнах пенсионеры пробили стену, чтобы спасти кота

В Набережных Челнах пенсионеры вместе с соседями, волонтерами и сотрудниками управляющей компании спасли кота, который неделю просидел в вентиляции жилого дома. Историю рассказал телеграм-канал Mash iptash .

Мяуканье жильцы услышали еще 20 марта, однако долгое время не могли понять, откуда именно доносится звук. Соседи расклеили объявления в подъезде, подключили работников управляющей компании и волонтеров. Сотрудники сверлили стены в квартирах, а добровольцы обследовали помещения с помощью видеоэндоскопа.

Позже выяснилось, что кот застрял в вентиляционном канале квартиры на первом этаже, где живут пенсионеры. Вместе с работниками УК они сделали несколько отверстий в стене на кухне. Рядом поставили табурет с водой и кормом, чтобы помочь животному выбраться.

Кота удалось спасти волонтеру, который перехватил его в одном из проемов. Животное оказалось сильно истощено, у него были ссадины и стертые в кровь когти. Его отдали на передержку, позже ему планируют найти новый дом.

По данным волонтеров, прежняя хозяйка не собирается забирать животное: у нее живут десять кошек, а этого кота она считает подброшенным.

