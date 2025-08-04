В МВД раскрыли подробности столкновения поезда с автобусом в Ленобласти

Полиция возбудила уголовное дело после столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде под Лодейным Полем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В понедельник, 4 августа, в 06:21 на участке железной дороги между Олонцом и Лодейным Полем, на 254-м километре Мурманского шоссе, произошло столкновение поезда с автобусом, перевозившим туристов в монастырь Александра Свирского.

«По предварительной информации, автобус пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд и не успел завершить маневр, когда железнодорожный состав врезался в его заднюю часть», — уточнили в полиции.

В результате аварии один человек погиб, еще минимум 12 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее в Сети появились первые фото и видео после столкновения поезда и автобуса в Ленобласти. На кадрах видно, что в задней части автобуса остались вмятины.