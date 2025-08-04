Появились первые фото и видео после столкновения поезда и автобуса в Ленобласти

Фотографии и видеозаписи с последствиями ДТП на переезде в Ленинградской области, где грузовой поезд влетел в автобус с туристами, появились в Сети. Материалы с места аварии опубликовала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, ДТП произошло на регулируемом переезде станции Инема. В связи с аварией прокуратура проводит проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.

На кадрах видно, что на задней части автобуса остались вмятины.

Telegram-канал «112» сообщил, что жертвами столкновения поезда и автобуса стали два человека, еще 10 получили ранения. Официально эта информация не подтверждалась.

Автобус двигался из Кеми в Ярославль, всего в нем находились 37 человек, включая водителя. Грузовой поезд столкнулся с транспортом между станциями «Лодейное Поле» и «Олонец».