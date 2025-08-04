Появились первые фото и видео после столкновения поезда и автобуса в Ленобласти

Фотографии и видеозаписи с последствиями ДТП на переезде в Ленинградской области, где грузовой поезд влетел в автобус с туристами, появились в Сети. Материалы с места аварии опубликовала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
На кадрах видно, что на задней части автобуса остались вмятины.
По данным ведомства, ДТП произошло на регулируемом переезде станции Инема. В связи с аварией прокуратура проводит проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Telegram-канал «112» сообщил, что жертвами столкновения поезда и автобуса стали два человека, еще 10 получили ранения. Официально эта информация не подтверждалась.
Автобус двигался из Кеми в Ярославль, всего в нем находились 37 человек, включая водителя. Грузовой поезд столкнулся с транспортом между станциями «Лодейное Поле» и «Олонец».
Мощный пожар в Екатеринбурге повредил более 100 машин
Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 4 августа
В МВД раскрыли подробности столкновения поезда с автобусом в Ленобласти
Свыше 5 тысяч пациентов прошли курс биорезонансной терапии в Подмосковье с января
Услугу по предоставлению жилья спецжилфонда перевели в онлайн в Подмосковье
Умер режиссер Эльдар Шенгелая
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте