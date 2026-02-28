В Мозамбике крокодилы за один день атаковали двоих мужчин

В Мозамбике крокодилы напали на двух человек на одной и той же реке с разницей в несколько часов. Об этом сообщило издание Club of Mozambique .

Мужчины подверглись нападению на реке Лугела. Первое произошло около 11:00 (около 12:00 по московскому времени) во вторник, 24 февраля. Вечером того же дня крокодил напал на 22-летнего парня, решившего искупаться.

По словам пострадавшего, все произошло настолько быстро, что ему чудом удалось спастись. Мужчина смог вырваться из пасти рептилии и добраться до берега, чтобы выбраться из воды. Неизвестно, как отреагировали местные власти, узнав о двух нападениях рептилий на людей.

Ранее в восточной Замбии пожилой рыбак нырнул в ручей возле реки Луангва, чтобы спастись от агрессивных слонов, но попал в пасть нильского крокодила. До этого в Уганде крокодил, голодавший 30 дней, утащил под воду 16-летнюю девушку.