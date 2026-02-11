Рыбак в Замбии укрылся от разъяренных слонов в пасти крокодила

В восточной Замбии 52-летний рыбак спасся от стада разъяренных слонов в кишащем крокодилами ручье, отбился от хищника, но погиб от потери крови. Начальник полиции Робертсон Мвеемба сообщил Daily Mail , что укус в бедро оказался смертельным.

Компания из трех человек 4 февраля возвращалась с рыбалки. Мужчины заметили надвигающихся слонов. Столкновения с этими животными унесли десятки жизней в последние годы, поэтому рыбаки бросились наутек.

Дин Ньиренда совершил роковую ошибку, нырнув в ручей возле реки Луангва. Этот водоем стал домом для одной из самых высоких концентраций нильских крокодилов в Африке. Мужчина угодил прямо в пасть одному из них.

«Именно тогда на него напал крокодил, укусив за правое бедро», — рассказал Мвеемба.

С помощью палки Ньиренда отбился от хищника и вышел на берег. Друзья не сумели остановить кровь из раны, и мужчина умер.

Ранее в тайском национальном парке Кхао Яй дикий слон растоптал туриста. Смотритель рассказал, что он убил еще двух человек.