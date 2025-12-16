В Уганде голодавший 30 дней крокодил утащил под воду девушку

В Уганде оголодавший крокодил утащил под воду 16-летнюю девушку, тело которой после нападения так и не нашли. Об этом сообщило местное издание Daily Monitor .

Девушка приехала к семье на каникулы. Крокодил напал на нее, когда она зашла в озеро Виктория, чтобы набрать воды. Все произошло вечером 4 декабря.

«Представители службы охраны дикой природы сообщили, что рептилия 30 дней оставалась без пищи, что сделало ее чрезвычайно агрессивной во время нападения», — говорится в материале.

По словам очевидцев, крокодил выбрался из своего гнезда и медленно подплыл к девушке. После того, как он утащил ее под воду, то трижды всплывал на поверхность с телом в пасти.

Девушку искали много дней, но безуспешно. Ее останки искали даже в месте, где могло находиться потомство рептилии, но там их тоже не оказалось.

