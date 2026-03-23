В Москве жильцы поймали в квартире 25-сантиметровую змею

В Москве в квартире на Кунцевской улице жильцы обнаружили змею длиной около 25 сантиметров. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Рептилию заметили в жилом помещении. Жители поймали ее подручными средствами, вызвали спасателей и передали сотруднику по диким животным. Подробности происшествия пока неизвестны.

С началом весны в столице начали просыпаться ужи. Из-за потепления их стали локально замечать в разных районах Москвы.

В январе ядовитая змея укусила 16-летнюю девушку в жилом доме на Ярославском шоссе. Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как бамбуковая куфия, которая обитает в Индии, оказалась к квартире — неизвестно.

Иногда змеи заползают в жилые помещения через канализационные трубы. Так, на юго-востоке Москвы мужчина обнаружил рептилию в туалете квартиры.