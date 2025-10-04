Змею обнаружили в туалете одной из квартир на юго-востоке Москвы

Житель Москвы обнаружил змею в туалете квартиры и вызвал спасателей. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Пресмыкающееся обнаружили на юго-востоке столицы — в высотке на Гурьянова. Подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее пятиметрового питона нашли в вилле у российского туриста в Таиланде. Отдыхающий в юго-восточной стране петербуржец рассказал, что огромное пресмыкающееся видели несколько раз в районе Пангана. Из-за угрозы быть атакованными хищником местные жители начали передвигаться по этой местности с опаской. Кроме того, у нескольких семей пропали кошки.

Турист заснял, как огромный питон ползет по его террасе. Он отметил, что сталкивался со сколопендрами, скатами и скорпионами, но такую большую змею еще никогда не видел.