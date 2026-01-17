Ядовитая змея укусила 16-летнюю школьницу в Москве

РЕН ТВ: ядовитая змея напала на 16-летнюю девушку в Москве и укусила

В жилом доме на Ярославском шоссе в Москве 16-летнюю девушку укусила ядовитая змея. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Школьницу атаковала бамбуковая куфия, также известная как будру-пам. Змея относится к подсемейству гадюковых и обитает в Индии. После укуса подросток находился дома вместе с бабушкой и ждал приезда реанимационной бригады.

Мать пострадавшей, по информации журналистов, сейчас находится за границей. Медики оценили состояние девушки как тяжелое. Врачи учитывали, что яд бамбуковой куфии в ряде случаев приводит к некрозу тканей и даже ампутации конечностей.

Как змея попала в московскую квартиру, неизвестно.

В декабре минувшего года голубая куфия укусила 50-летнюю москвичку. Женщина сразу обратилась за медицинской помощью, ее доставили в Центр острых отравлений НИИ Склифосовского.