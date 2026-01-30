В Москве женщину убило сосулькой

Источник 360.ru: в Москве сосулька упала на женщину и убила ее

С крыши дома в Москве сорвалась сосулька и упала на женщину. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошла в районе дома 3 по Хавской улице. На место прибыла бригада скорой помощи. По данным собеседника 360.ru, женщина без сознания. Другой источник заявил, что она погибла.

Ранее в Новокузнецке упавшая с надземного пешеходного перехода сосулька насквозь пробила лобовое стекло автомобиля и чуть не убила водителя. Другие участники движения не пострадали.

Аодвокат Станислав Трунов объяснял, что для получения выплаты за травмы от упавшей сосульки нужно все зафиксировать документально, оформить протокол в полиции и получить справку от скорой помощи.