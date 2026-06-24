В Москве женщина погибла, выпрыгнув из окна горящей квартиры

На западе Москвы женщина погибла, выпрыгнув из окна горящей квартиры. Об этом сообщил источник 360.ru.

Происшествие случилось в районе Очаково-Матвеевское на улице Веерной. В одной из квартир на четвертом этаже жилого дома начался пожар, девушка попыталась спастись и выпрыгнула из окна. В итоге погибла.

На место вызвали спасателей. Пожар уже потушили.

Ранее пожар случился в девятиэтажном доме на Октябрьской набережной в Петербурге. Пламя охватило двухкомнатную квартиру на площади 1,5 квадратных метра. К ликвидации огня привлекли 15 спасателей. В результате происшествия скончался мужчина, по факту случившегося началась проверка.

До этого двухэтажный жилой дом загорелся в Калининском районе Новосибирска. При пожаре пострадали два человека, их отправили в больницу.