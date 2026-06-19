В Новосибирске загорелся двухэтажный жилой дом на улице Народной

Утром 19 июня в Калининском районе Новосибирска произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Народной, в результате чего Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело. Об этом сообщил сайт atas.info.
Загорелась квартира на втором этаже здания. Дело возбуждено по статье, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
В результате инцидента два человека пострадали от огня и были госпитализированы. На место происшествия незамедлительно выехала следственная бригада, которая приступила к сбору улик и проведению необходимых мероприятий для установления точных обстоятельств случившегося и закрепления доказательств.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте