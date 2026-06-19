В Новосибирске загорелся двухэтажный жилой дом на улице Народной

Утром 19 июня в Калининском районе Новосибирска произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Народной, в результате чего Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело. Об этом сообщил сайт atas.info .

Загорелась квартира на втором этаже здания. Дело возбуждено по статье, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

В результате инцидента два человека пострадали от огня и были госпитализированы. На место происшествия незамедлительно выехала следственная бригада, которая приступила к сбору улик и проведению необходимых мероприятий для установления точных обстоятельств случившегося и закрепления доказательств.