Мужчина стал жертвой квартирного пожара в Невском районе Петербурга

Смертельный пожар произошел ночью в Невском районе Петербурга. Подробности сообщила «Мойка78» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, возгорание зафиксировали в девятиэтажном доме на Октябрьской набережной. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на площади 1,5 квадратных метра.

В ликвидации пламени были задействованы 15 спасателей. Им удалось ликвидировать пожар менее чем за час, однако в полыхающем помещении погиб мужчина. Проводится проверка.