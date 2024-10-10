В Москве загорелся знаменитый «Дом-корабль»

На юге Москвы загорелся знаменитый «Дом-корабль» на улице Большая Тульская, на место прибыли сотрудники МЧС. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

Возгорание произошло на шестом этаже в одной из квартир. Из окон вырывается мощное пламя. На этаже сильное задымление и высокая температура. По словам местных жителей, они слышали крики о помощи. Люди нуждаются в эвакуации.

Огнеборцы уже прибыли на место, подан водяной ствол с земли. В настоящий момент неизвестно, есть ли пострадавшие. Площадь пожара также не уточняется.

«Дом-корабль» представляет собой панельный 16-этажный жилой дом, негазифицированный.

Ранее в Санкт-Петербурге один человек пострадал при пожаре в квартире в одном из домов в Парголово. В ЯНАО загорелась квартира в многоэтажке в Надыме, пострадали два человека.