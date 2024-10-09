Мужчина пострадал в квартирном пожаре в Петербурге

В Парголово утром 9 октября произошел пожар в квартире, один человек пострадал. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МЧС Петербурга.

В одном из домов Толубеевском проезде загорелась однокомнатная квартира. Пожар охватил один квадратный метр обстановки. В результате пострадал один человек, его госпитализировали.

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