Мужчина пострадал в квартирном пожаре в Петербурге
В Парголово утром 9 октября произошел пожар в квартире, один человек пострадал. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МЧС Петербурга.
В одном из домов Толубеевском проезде загорелась однокомнатная квартира. Пожар охватил один квадратный метр обстановки. В результате пострадал один человек, его госпитализировали.
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