Два человека пострадали при квартирном пожаре в ЯНАО

Пожар охватил квартиру многоэтажки в Надыме. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на УМЧС РФ по ЯНАО.

Происшествие случилось на улице Зверева. К моменту прибытия спасателей из окон помещения валил густой черный дым. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров.

Специалисты ликвидировали огонь за 20 минут. Медицинская помощь потребовалась двум гражданам.

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