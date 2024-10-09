Два человека пострадали при квартирном пожаре в ЯНАО
Пожар охватил квартиру многоэтажки в Надыме. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на УМЧС РФ по ЯНАО.
Происшествие случилось на улице Зверева. К моменту прибытия спасателей из окон помещения валил густой черный дым. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров.
Специалисты ликвидировали огонь за 20 минут. Медицинская помощь потребовалась двум гражданам.
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