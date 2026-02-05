В Москве загорелось заведение общепита, пострадал сотрудник

В Останкинском районе Москвы загорелось заведение общественного питания. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пожар произошел в здании «Вьетнамской кухни», пострадал один из сотрудников. Пламя охватило пять квадратных метров, проводилась эвакуация.

«Горит кухня», — уточнил источник.

Ранее пожар произошел в частном доме на три семьи в Подольске в микрорайоне Выползово. Информации о пострадавших не поступало. Пламя локализовали в 08:45, сообщили в МЧС. По словам очевидцев, здание сгорело дотла.

До этого пожар разгорелся в недостроенном помещении у ЖК «Митинский лес», очевидцы слышали похожие на взрывы звуки.