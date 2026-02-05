Дом на три семьи сгорел дотла в микрорайоне Выползово

В Подольске в микрорайоне Выползово сгорел дотла частный дом. О происшествии 360.ru сообщил очевидец.

«На Выползово, в деревне. Дом сгорел дотла. Там вроде дом на три семьи. По пострадавшим не в курсе. Надеюсь что их нет», — заявил он.

По его словам, рядом загорелись еще два дома.