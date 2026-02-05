Дом на три семьи сгорел дотла в микрорайоне Выползово

В Подольске в микрорайоне Выползово сгорел дотла частный дом. О происшествии 360.ru сообщил очевидец.

«На Выползово, в деревне. Дом сгорел дотла. Там вроде дом на три семьи. По пострадавшим не в курсе. Надеюсь что их нет», — заявил он.

По его словам, рядом загорелись еще два дома.

Фото: 360.ru
1/3
Фото: 360.ru
2/3
Фото: 360.ru
3/3

В пресс-службе МЧС 360.ru уточнили, что пожар произошел на улице Силикатной, 7. Возгорание локализовали в 08:45 на площади 180 квадратных метров.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Силы на месте проливают дальше дом», — добавили в пресс-службе.

Ранее пожар произошел в недостроенном здании возле жилого комплекса «Митинский лес». Информации о пострадавших не поступало. Очевидцы слышали звуки, похожие на взрывы.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте