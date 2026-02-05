Дом на три семьи сгорел дотла в микрорайоне Выползово
В Подольске в микрорайоне Выползово сгорел дотла частный дом. О происшествии 360.ru сообщил очевидец.
«На Выползово, в деревне. Дом сгорел дотла. Там вроде дом на три семьи. По пострадавшим не в курсе. Надеюсь что их нет», — заявил он.
По его словам, рядом загорелись еще два дома.
В пресс-службе МЧС 360.ru уточнили, что пожар произошел на улице Силикатной, 7. Возгорание локализовали в 08:45 на площади 180 квадратных метров.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Силы на месте проливают дальше дом», — добавили в пресс-службе.
