В Москве загорелась электроподстанция на территории хлебозавода

На северо-востоке Москвы произошел пожар на территории хлебозавода. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по столице , возгорание началось на электроподстанции на Звездном бульваре.

К месту происшествия стянуты пожарно-спасательные подразделения, опубликованы кадры, на которых видно дым и пожарные машины у объекта.

По данным ведомства, пожарные уже ведут работы по ликвидации возгорания. Информация о пострадавших и причинах ЧП уточняется.

Ранее сообщалось о пожаре в одной из многоэтажек на Липецкой улице в Москве. Как уточнил другой очевидец, возгорание началось в однокомнатной квартире на 12 этаже. В настоящее время пламя потушили.