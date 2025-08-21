Многоэтажка вспыхнула в Москве

Пожар начался в одной из многоэтажек на Липецкой улице в Москве. Подробности 360.ru сообщили очевидцы.

«Почувствовала запах гари, выглянула в окно и увидела в соседнем доме пожар. Пожарные быстро приехали и потушили», — рассказала одна из местных жительниц.

Как уточнил другой очевидец, возгорание началось в однокомнатной квартире на 12 этаже. Он также добавил, что пламя уже потушили.

Информация о пострадавших не поступала. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

