В Москве задержали велосипедиста за экстремальный трюк в метро

В московском метро задержали 19-летнего велосипедиста, который совершил опасный прыжок с одной платформы на другую через пути. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

По ее словам, видеозапись с трюком на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии обнаружили сотрудники Управления внутренних дел на Московском метрополитене во время мониторинга сети. На кадрах пассажир разогнался на трюковом велосипеде и рискнул перелететь через рельсы.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 19-летнего молодого человека и доставили его в отдел полиции», — пояснила Волк.

На молодого человека составили протокол за неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности.

На прошлой неделе москвичку задержали за спуск на рельсы метро за упавшим телефоном.