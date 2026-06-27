Москвичку арестовали на пять суток за спуск на пути в метро

Суд в Москве арестовал на пять суток женщину, которая спустилась на рельсы в метро, чтобы поднять упавший телефон. Об этом пресс-служба мирового суда сообщила ТАСС .

«Мировой судья судебного участка <…> рассмотрел дело об административном правонарушении по статье „Умышленное неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности“ в отношении Пейрак Элеи Лорье. Ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток», — отметили в сообщении.

Девушка уронила телефон на пути и спустилась на рельсы на платформе станции метро «Киевская» Кольцевой линии.

Полицейские 20 июня задержали москвича, который в ответ на требование работников службы безопасности метро показать содержимое рюкзака, распылил в них перцовый баллончик. ЧП произошло на станции «Новопеределкино» Солнцевской линии.