В Москве задержали подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг

Транспортная полиция задержала 19-летнего жителя Москвы, которого подозревают во вовлечении несовершеннолетнего в опасный зацепинг. Об этом сообщили в УТ МВД России по ЦФО .

По данным следствия, летом молодой человек познакомился с подростком 2010 года рождения и уговорил его совершить экстремальную поездку на внешней стороне электропоезда. Они зацепились снаружи состава и проехали таким образом от станции Щербинка по Курскому направлению МЖД, подвергая жизнь ребенка смертельной опасности.

Задержание провели сотрудники уголовного розыска транспортной полиции при силовой поддержке ОМОН «Меч» Росгвардии.

В отношении 19-летнего фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в противоправные и опасные для жизни действия.

Следствие и оперативные службы продолжают устанавливать все обстоятельства эпизода.

В прошлом месяце на железнодорожных путях между станциями Некрасовская и Икша нашли части тела подростка-зацепера, пропавшего в Подмосковье.