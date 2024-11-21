В Москве задержали 10 лжеюристов, обманувших более 100 человек

Московские полицейские задержали десятерых подозреваемых в мошенничестве. Аферисты обещали пострадавшим решение проблем, но на деле просто вымогали деньги. Подробности рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники организовали кол-центр, сотрудники которого обзванивали будущих жертв и предлагали консультации по юридическим вопросам. Намекая на наличие связей в госорганах, мошенники обещали успешное разрешение различны вопросов. В частности, предлагали увеличить пенсию, оформить льготы и даже вернуть потерянные вклады в кредитно-потребительских кооперативах.

После телефонных переговоров, аферисты приглашали своих «клиентов» в арендованные офисы и заключали договоры на услуги, цены на которые варьировались от 20 тысяч до трех миллионов рублей.

«Некоторые граждане отдавали последние сбережения или оформляли займы», — рассказала Волк.

После того, как деньги попадали в руки мошенников, те просто имитировали работу. На деле никаких обязательств не выполняли. Затем меняли названия фирм, адреса офисов, переезжая в другие районы Москвы.

По словам Волк, от рук мошенников пострадали более 100 граждан, а ущерб превысил 20 миллионов рублей.

По этому делу уже возбудили 41 уголовное дело. Двоих подозреваемых заключили под стражу, пятеро находятся под домашним арестом, еще трое остаются под подпиской о невыезде.

Ранее прокуратура Москвы сообщила о новом способе, который используют мошенники, чтобы выманить деньги у доверчивых жертв. Злоумышленники представляются сотрудниками налоговой службы.