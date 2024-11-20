Столичные мошенники стали прикидываться налоговиками

У мошенников появилась новая легенда, которую они используют, чтобы выманить деньги у доверчивых жертв. Людям злоумышленники представляются сотрудниками налоговой службы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Под предлогом декларирования денежных средств похищают их. Поверив лженалоговикам, 71-летняя пенсионерка лишилась более 2,3 миллиона рублей», — рассказали в ведомстве.

Пожилой женщине позвонил неизвестный и, узнав, что пенсионерка хранит сбережения дома, пригрозил изъятием всех «незадекларированных» средств. Якобы теперь так поступает налоговая служба.

Аферисты заявили, что москвичке нужно придумать кодовое слово и использовать его на встрече с курьером, который приедет за наличностью. В этот же день все накопления пожилой жительницы столицы забрал неизвестный.

Для гарантии он отдал «договор», который оказался выполненной в фоторедакторе подделкой. Внимательно изучив документ, женщина поняла, что попалась на удочку обманщиков.

Забравшего наличные курьера удалось задержать. Им оказался 22-летний приезжий, выходец из Кемеровской области. По словам молодого человека, в мессенджере он увидел предложение о заработке: за процент в публикации предлагали забирать у людей деньги. Мужчине оплатили билет до Москвы и даже перечислили средства на на хостел и еду.

В назначенный день он распечатал присланные документы, забрал у пенсионерки деньги, перевел часть соучастникам, а себе оставил 28 тысяч рублей. Теперь кемеровчанина проверят на причастность к совершению похожих преступлений.

