В Москве врачи скорой помощи приняли роды в лифте

В Москве у женщины начались стремительные роды по дороге в роддом. Воды отошли в лифте, поэтому приехавшая на вызов бригада скорой помощи приняла малыша прямо там, сообщила пресс-служба НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Для женщины эти роды стали четвертыми. События развивались настолько быстро, что добраться до родильного дома она просто не успела. Медики помогли появиться на свет девочке, а затем доставили маму и новорожденную в Флагманский центр гинекологии Склифа.

Там врачи перерезали пуповину и взяли у молодой матери анализы крови. Специалисты проверили, не возникла ли массивная кровопотеря, которая могла угрожать здоровью роженицы после столь стремительных родов. Малышку также осмотрели и оценили ее состояние.

И мама, и ребенок чувствовали себя хорошо. В медицинское учреждение вызвали акушерскую бригаду, перевели семью в родильный дом, а через три дня выписали домой.

Ранее супруги-врачи Александра и Дмитрий Казаковы приняли роды у пассажирки поезда.