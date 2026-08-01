Семья врачей приняла роды у пассажирки прямо в поезде

Супруги-врачи Александра и Дмитрий Казаковы помогли пассажирке поезда Воронеж — Москва родить девочку. Об этом сообщила ГТРК «Воронеж» .

Роды начались 30 июля в вагоне скорого поезда. Женщина почувствовала схватки и отправилась в уборную, однако вскоре пассажиры услышали ее крик.

«Мы сразу поспешили на помощь и поняли, что у девушки начались роды. Мы уложили ее на полку, я начала принимать малыша. Мои муж и сын помогали мне», — рассказала врач Казакова.

В поддержку супругам, которые по специализации онколог и детский травматолог, из другого вагона пришел кардиолог.

Пассажирка находилась на 38-й неделе беременности. Роды оказались стремительными и заняли около 10 минут. В Липецке молодую мать с новорожденной встретили врачи скорой помощи и доставили их в перинатальный центр.

Ранее военный фельдшер Адэль Эралиева приняла роды во время авиарейса из Санкт-Петербурга в Красноярск. На борту, примерно на высоте 10 тысяч метров, родились двойняшки — мальчик и девочка.