В Москве врачам скорой помогли перенести 300-килограммового инвалида в машину

В Бибиреве врачам скорой потребовалась помощь с 300-килограммовым пациентом-инвалидом. Об этом сообщил источник 360.ru.
Медики не смогли самостоятельно перенести 49-летнего мужчину в машину и обратились в социальные службы. Подмогу направили по адресу Белозерская улица, дом № 3А.
«Перенесли двумя отрядами», — сообщил источник.
В октябре помощь экстренных служб понадобилась 200-килограммовому москвичу. У мужчины произошла декомпенсация — нарушение в функционировании одного или нескольких органов. Скорая выехала на место происшествия, пациента удалось спасти.
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