В Москве врачам скорой помогли перенести 300-килограммового инвалида в машину

Источник 360.ru: в Москве скорой потребовалась помощь с пациентом весом 300 кг

В Бибиреве врачам скорой потребовалась помощь с 300-килограммовым пациентом-инвалидом. Об этом сообщил источник 360.ru.

Медики не смогли самостоятельно перенести 49-летнего мужчину в машину и обратились в социальные службы. Подмогу направили по адресу Белозерская улица, дом № 3А.

«Перенесли двумя отрядами», — сообщил источник.

В октябре помощь экстренных служб понадобилась 200-килограммовому москвичу. У мужчины произошла декомпенсация — нарушение в функционировании одного или нескольких органов. Скорая выехала на место происшествия, пациента удалось спасти.